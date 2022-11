Morto il marito dell'assessore Del Trecco. Il cordoglio del consigliere Pignoli e dell'assessore alla DisabilitÃ  Di Nisio

Lutto per l'assessore all'ambiente del comune di Pescara Isabella Del Trecco per la scomparsa del marito. Il consigliere comunale Massimiliano Pignoli e l'assessore comunale alla Disabilità Nicoletta Di Nisio esprimono il loro cordoglio e vicinanza alla Del Trecco:

"La prematura scomparsa del marito dell'amica Isabella Del Trecco, assessore comunale di Pescara ci lascia attoniti e addolorati. Quando questa mattina ho appreso la triste notizia ho subito voluto manifestare la mia vicinanza all'assessore Del Trecco, amministratore cittadino sempre vicino ai problemi della gente sopratutto con la sua delega all'edilizia popolare.

In questi anni nell'attività politica e amministrativa ci siamo spesso confrontati con l'assessore Del Trecco che ha sempre dimostrato competenze e capacità ma soprattutto ascolto. Difficile trovare in questo momento le parole giuste. Oggi il sottoscritto, unitamente all'assessore Nicla Di Nisio e al consigliere comunale Berardino Fiorilli, non possono che manifestare vicinanza e affetto in questo momento di immenso dolore per la scomparsa dell'adorato congiunto.

Alla famiglia Del Trecco giungano le nostre più sentite e sincere condoglianze".