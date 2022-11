Mirabilia Network presente a Visionaria 2022

Evento dedicato all’innovazione, ai processi di trasferimento tecnologico, alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e dei territori. Organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con la sua Agenzia di Sviluppo e nell’ambito del programma del PID 2022, Visionaria beneficia della collaborazione di tutto il sistema camerale nazionale, Unioncamere, Infocamere e Dintec.

Nella giornata di lunedì 21 novembre, il coordinatore di Mirabilia Network, Vito Signati, parteciperà al 2° Forum dei PID – Punti Impresa Digitale (dalle 14.30 alle 18:00), orientato quest’anno ai temi del turismo, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità rivolto ai PID delle rete Mirabilia e ai PID di tutte le Camere di Commercio italiane. Signati farà una carrellata sui progetti del Network Mirabilia, tra questi il progetto “Connessioni” che sarà approfondito nel panel a seguire con il contributo di Anna Maria Fiori della Camera di Commercio di Sassari; e che ha già permesso l’avvio di proficue collaborazioni tra imprese dei territori Mirabilia. Il pomeriggio proseguirà con i panel relativi a “Mappe online dei siti UNESCO”, “Turismo Accessibile nei siti UNESCO in chiave sostenibilità”, “Le opportunità finanziarie dall’Europa e dal PNRR” grazie anche alla collaborazione con la rete degli Enterprise Europe Network operanti nelle regioni italiane, come modello positivo da proporre per lo sviluppo territoriale non solo per il turismo ma per ogni settore economico impegnato nella doppia transizione.

MIRABILIA

Mirabilia nasce nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate dalla presenza sul proprio territorio almeno un sito Unesco e dalla volontà di promuovere un nuovo turismo, oggi diremmo lento e sostenibile.

Le Camere promotrici sono 19, riunite nell’Associazione “Mirabilia Network”: Bari, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Crotone, Genova, Irpinia-Sannio, Marche, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Pordenone–Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia.

Tra le attività, organizza annualmente la “Borsa del turismo culturale” (giunta alla decima edizione), incentrata su incontri B2B fra le imprese dei territori delle Camere di Commercio aderenti (i cosiddetti “seller”) e “buyers” turistici internazionali selezionati. E la Borsa Food & Drink (giunta alla sesta edizione) specializzati fra imprese agroalimentari dei territori rappresentati e selezionati da ICE e Assocamerestero. Con il diffondersi dell’uso del digitale per trovare soluzioni innovative ed efficaci a disposizione delle imprese del turismo sono nati il premio “Top of the Pid-Mirabilia”, destinato alle migliori soluzioni tecnologiche innovative per il turismo nei territori Mirabilia, e il progetto “Connessioni”, volto a creare partenariati fra le imprese 4.0.

VISIONARIA – Adriatic Innovation Forum