Montesilvano, incontro vertici CNA

A Montesilvano (Pe), presso l'azienda omonima fondata da Pietro Odoardi nel 1968, ha avuto luogo la riunione della Presidenza regionale CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa) con la partecipazione del Presidente nazionale Dario Costantini.

Come da pagina social CNA Abruzzo, sono stati al centro del confronto i temi di maggiore attualità e quelli sottolineati da Costantini sul particolare momento della vita associativa alle prese con importanti mutamenti organizzativi destinati a creare un cambio di passo. Dopo aver ricordato le nostre eccellenze rappresentative su territorio nazionale, riferendosi all'attualità politica e all'avvio del confronto istituzionale con il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, ha evidenziato la forte disponibilità all'ascolto manifestata dal nuovo esecutivo su diversi temi di primo piano, quali ad esempio la sburocratizzazione e le forti tensioni manifestate sulla modifica unilaterale del Superbonus. Importante, inoltre, l'attenzione che Costantini ha dedicato in questi mesi di mandato, iniziato a dicembre dello scorso anno, al rapporto con le Regioni, le autonomie locali e i loro organi rappresentativi. Infine, quanto all'Europa, ha posto l'accento sulla necessità di allargare gli orizzonti, anche alla luce delle ingenti risorse finanziarie che, attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'Ue ha stanziato per il nostro Paese.

Storia, tradizione e passione hanno fatto da sottofondo a questo importante appuntamento della CNA ospitato da Pietro e Cristian Odoardi: nella loro azienda di serramenti si sono fuse due generazioni - padre e figlio - che hanno unito la loro storia anche a quella della CNA provinciale di Pescara con Cristian attuale Presidente e Pietro già Presidente dal 1992 al 2001.