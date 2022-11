Pepco approda a Cepagatti: la nuova apertura presso il Centro Commerciale Borgo dâ€™Abruzzo

Pepco è finalmente approdato anche a Cepagatti! L’ormai famosissima insegna internazionale, specializzata nella vendita di abbigliamento, articoli di cancelleria e complementi per la casa di qualità a prezzi convenienti è arrivata anche qui. Il nuovo store Pepco è stato inaugurato il 24 novembre, si trova all’interno del centro commerciale Borgo d’Abruzzo e merita assolutamente una visita. Questa catena sta infatti riscuotendo un grandissimo successo in Italia: continuano a nascere punti vendita su tutto il territorio nazionale proprio perché Pepco piace parecchio. D’altronde, trovare una così ampia varietà di articoli ad un prezzo così competitivoè un vantaggio non da poco.

Pepco: abbigliamento per bambini di qualità a prezzi imbattibili

Da Pepco è possibile trovare vestiti per bambini e per neonati di alta qualità, realizzati in cotone organico e di tendenza, a prezzi veramente imbattibili. L’assortimento è ampio, anche perché di settimana in settimana la collezione si arricchisce con nuovi arrivi dunque è sempre possibile trovare qualcosa di nuovo e ogni giorno c’è una scusa in più per andare da Pepco.

Questa insegna internazionale però non è specializzata esclusivamente in abbigliamento per bambini: all’interno del punto vendita è possibile acquistare anche capi per uomo o donna, sempre di ottima qualità e a prezzi super convenienti.

Non solo vestiti: da Pepco anche tanti giochi per i più piccoli

Da Pepco è possibile trovare anche un ampio assortimento di giocattoli per i più piccoli così come per i bambini più grandicelli. Questo è dunque il periodo perfetto per curiosare all’interno del punto venditadi Cepagatti: le idee regalo per Natale non mancano di certo ed i prezzi fanno proprio venire voglia di acquistare!

Articoli e decorazioni per la casa: qualità a piccoli prezzi

Non è finita, perché da Pepco si possono trovare anche moltissimi articoli e complementi d’arredo per la casa e per la cucina. Dalle stoviglie alle tovaglie, dalle tende ai cuscini per il divano, dalle decorazioni ai soprammobili c’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi vuole cambiare look alla propria abitazione senza spendere una fortuna. Anche in questo caso, gli articoli sono sempre di ottima qualità ma i prezzi rimangono del tutto abbordabili, perché è questa la filosofia di Pepco.

Pepco: il luogo perfetto per lo shopping natalizio

Pepco è il luogo perfetto per lo shopping natalizio, dunque questa nuova apertura presso il centro commerciale Borgo d’Abruzzo casca proprio a pennello! All’interno dei punti vendita di tale insegna è infatti già Natale e si può trovare di tutto perrendere l’atmosfera in casa decisamente in sintonia con le feste. Dalle decorazioni ai complementi d’arredo, da Pepco non manca proprio nulla ed il bello è che i prezzi rimangono sempre decisamente allettanti.

Pepco è il luogo perfetto per lo shopping natalizio anche perché qui si possono trovare diverse idee regalo, sia per i bambini che per gli adulti. Dai capi d’abbigliamento ai giocattoli, dagli articoli di cancelleria ai vari accessori per la casa, ce n’è per tutte le età e per tutti i gusti.