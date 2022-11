Nuovo sciopero di 24 ore per i traporti pubblici. Possibili disagi per venerdÃ¬ 2 dicembre

La TUA annuncia uno sciopero generale di 24 ore proclamato per venerdì 2 dicembre 2022. La segreteria OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL Abruzzo ha aderito allo sciopero con le modalità come da CCAL aziendale che potrà comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo/partenza nelle fasce dalle ore 00:00 alle ore 05:30, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

A causa delle modalità dell’astensione lavorativa, la ripresa del servizio immediatamente dopo lo sciopero potrebbe non essere assicurata. Lo sciopero è stato indetto per: