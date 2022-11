Presentato "Azione Province Giovani 2021", il progetto per la formazione degli studenti

Presentato Azione Province Giovani 2021, il primo progetto vinto dalla Provincia di Pescara per la formazione degli studenti. L'iniziativa, promossa dall'Upi, coinvolge tre istituti scolastici il Liceo Scientifico Galilei, il Liceo Scientifico Da Vinci e il Liceo Classico D'Annunzio, i cui dirigenti scolastici Carlo Cappello, Nora Ruggieri e Antonella Sanvitale hanno firmato, questa mattina, insieme al presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, alla referente dell'Ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi e all'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Montesilvano, Paolo Cilli (partner del progetto) la convenzione che permetterà agli studenti di acquisire conoscenze in materia di risparmio energetico.

I ragazzi sotto la guida di docenti esperti saranno formati sull'utilizzo di nuove metodologie e tecniche di rilevazione dei consumi energetici (telerilevamento termico) con un approccio teorico (in aula) e pratico (all'esterno) che consenta loro di sviluppare anche con spirito critico certe idee migliorative. Si partirà proprio con il rilevamento energetico del Palazzo della Provincia.

"Il progetto, il primo dalla Provincia di Pescara in materia di formazione – spiega il Presidente De Martinis - , mira a creare un'istruzione e una formazione che consente agli studenti, specie quelli che mostrano segni di disagio e disaffezione verso la comunità scolastica e di appartenenza territoriale di riferimento di acquisire, aggiornare e sviluppare nel corso della vita didattica, competenze specifiche per la loro occupabilità futura e competenze chiave per favorire ulteriormente l'apprendimento curriculare. Inoltre, si vuole dare una particolare attenzione verso le ragazze e verso coloro che dimostrano carenze curriculari o che mostrano segni di poca attenzione nell'apprendimento di queste materie, allo scopo di prevenire l'insuccesso e la dispersione scolastica, quest'ultima presente nella misura dell'8% in Abruzzo. L'Upi ha assegnato alla Provincia di Pescara circa 48mila euro per l'iniziativa".

I funzionari provinciali Paolo Di Gabriele e Gloria Caniato hanno spiegato le attività inerenti a Azione Province Giovani 2021:

"Attraverso il progetto si vuole promuovere tra i giovani una maggiore partecipazione alla vita sociale della propria comunità, accompagnandoli nella sperimentazione di proposte e percorsi formativi che possano consentire un approccio ad alcune tematiche, in questo caso dell'efficientamento energetico con spirito critico e innovativo. Le attività, attraverso le quali si intende colmare la diversità è si quella del sostegno, ma anche e soprattutto, quella della motivazione al cambiamento e, della visione di un futuro migliore, mettendo a disposizione strumenti che consentano il raggiungimento dell'equità, iniziando, appunto, dalla formazione e dalla valorizzazione di saperi e competenze. La Provincia di Pescara capofila può garantire una indiscussa capacità di gestione, coordinamento e comunicazione istituzionale delle attività progettuali, consolidata nel tempo grazie anche alla partecipazione a numerosi progetti su scala locale, nazionale ed europea".

"E' fondamentale il coinvolgimento degli studenti in questo progetto – spiega il dirigente scolastico Cappello, del Galilei - . Ringrazio la Provincia che ha dato fiducia alle scuole per questo progetto che riguarda tutta l'area delle discipline Stem, ascoltando le esigenze dei ragazzi e dei docenti e affrontando tematiche oggi fondamentali per la nostra società. Con questa iniziativa gli studenti potranno sperimentare il tema del consumo energetico concretamente".



"E' giusto sensibilizzare – dice la dirigente scolastica Sanvitale, del D'Annunzio - , ma soprattutto educare i ragazzi a queste tematiche, fornendo loro strumenti innovativi e più all'avanguardia per vivere da protagonisti in questa nuova era. Un ringraziamento alla Provincia per queste alleanze educative da portare a riferimento e da allargare".