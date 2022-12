Spaccate contro negozi, un arresto e un obbligo di dimora

Furti contro negozi ad Ortona avvenuti con spaccate contro le vetrine. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Ortona hanno dato esecuzione al provvedimento del GIP di Chieti contro due presunti autori.

“Nel rispetto dei diritti Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento -indagini preliminari - fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito” i Carabinieri della Compagnia di Ortona hanno reso noto di aver “dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari” nei confronti di una coppia “accusata di essere la presunta responsabile dellaserie di furti con spaccate delle vetrinealle attività commerciali, tra cui bar – ristoranti -panetterie e negozi di abbigliamentoche sono stati commessi ad Ortona tra ottobre e novembre scorsi”.

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per N.H., 22enne di originimarocchine, e l’obbligo di dimora per la compagna, P.F., 19enne di Cepagatti. Le indagini avevano preso avvio dopo, “dopo il furto ad un ristorante di Fonte Grande – riporta la nota stampa dei Carabinieri - quella notte di inizio ottobre due ladri avevano sfondato la vetrina del locale con un tombino della rete fognaria; mentre la giovane teneva sotto controllo la situazione, il compagno siintroduceva all’interno ed asportavail denaro custodito nella cassa insieme ad un tablet”. Nei giorni seguenti, sempre di notte, con analoghe modalità altri furti sono avvenuti nel centro di Ortona.

“A seguito di questi ulteriori eventi, i carabinieri hanno raccolto importanti riscontri grazie in particolare ai sistemi di videosorveglianza privati nonché di quello cittadino: dall’analisidei filmati la coppia è stata ripresa mentre, a viso scoperto, si avvicinava agli obiettivi prescelti per poi colpirli – proseguono i militari – mentre N.H. è stato riconosciuto dai militari, la compagna è stata identificata dopo un furto di abbigliamento commesso insieme al compagno alla galleria commerciale di Ortona”.

“Questi eventi così ravvicinati hanno creato particolare allarme sociale tra gli ortonesi tant’è che anche il G.I.P. nella sua ordinanza lo evidenzia parlando di allarmanti caratteristiche delle azioni, connotate da un preoccupante tasso di violenza urbana, reso inquietante per l’uso dei tombini per distruggerele vetrate degli esercizi commerciali aggrediti – sottolinea la nota stampa della compagnia di Ortona dei Carabinieri - nei confronti di P.F. i carabinieri hanno richiesto al questore della provincia di Chieti anche l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio condivieto di ritorno ad Ortona”.