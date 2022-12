Via Bologna, chiuso il parcheggio per lavori

Da domani, lunedì 5 dicembre e fino a mercoledì 14 sarà completamente interdetto alla sosta il parcheggio in via Bologna. L'impresa che sta effettuando i lavori, con un netto anticipo sui tempi previsti, darà infatti il via al rifacimento totale del manto d'asfalto. Nei giorni scorsi è stato realizzato il nuovo accesso da via Paolucci, con gli elementi di arredo urbano che renderanno l'area più funzionale ed esteticamente più bella.

L'impresa scarificherà completamente il tappetino di asfalto esistente, danneggiato da crepe e dall'azione delle radici per realizzare poi una nuova superficie. quindi si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale e alla definizione degli stalli per i parcheggi.

L'operazione di manutenzione è stata realizzata, in accordo con l'amministrazione comunale, dalla società Gross Invest che gestisce il supermercato adiacente.