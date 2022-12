Dai concerti di Enrico Ruggeri e Anastasio ai mercatini di Natale: ecco il programma di eventi di Montesilvano

Concerti, spettacoli teatrali, sport ed eventi per bambini tra piazza Diaz e il Pala Dean Martin e le consuete luminarie nei vari quartieri della città caratterizzeranno le festività natalizie di Montesilvano.

Il ricco cartellone delle manifestazioni, organizzato dall'amministrazione comunale, è stato presentato questa mattina dal sindaco Ottavio De Martinis, dagli assessori Deborah Comardi e Alessandro Pompei, dal consigliere delegato al Palacongressi Adriano Tocco e dal direttore della Scuola civica di Musica e Teatro Paolo Talanca.

"Presentiamo gli eventi natalizi che abbiamo voluto regalare alla città di Montesilvano – afferma il primo cittadino - . Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, legato alla crisi energetica, non mancheranno le luminarie nei vari quartieri che serviranno per sostenere anche i nostri commercianti. Per queste festività abbiamo voluto pensare ai bambini con la Casetta di Babbo Natale e la consegna delle letterine a piazza Diaz, i vari laboratori e le tombolate e i mercatini natalizi dell'Associazione Fatto con il Cuore per proseguire con il Gran Gala di Natale, il cui protagonista quest'anno sarà Enrico Ruggeri, accompagnato dall'Orchestra Dean Martin e ancora con l'intervista concerto di Anastasio nel nuovo format Tenco Ascolta e spettacoli della Scuola civica di musica e teatro. L'accensione dell'Albero della Pace si svolgerà l'8 dicembre al Colle grazie al paziente lavoro di alcuni residenti che hanno voluto realizzare gli addobbi all'uncinetto".

Durante la conferenza stampa c'è stato il saluto anche di Graziella Corrent, componente del Club Tenco, che ha ribadito la soddisfazione dell'avvio di questa nuova avventura del Tenco Ascolta a Montesilvano. Un programma articolato presentato anche dall'assessore alle Manifestazioni e Turismo Comardi:

"Quest'anno abbiamo allestito eventi di pregio e sono molto contenta di presentare questo calendario natalizio dedicato alle famiglie con diversi momenti per i bambini, perché il Natale è principalmente la festa di tutti loro, ma anche per gli adulti e i giovani. L'evento clou anche quest'anno sarà il Gran Gala di Natale con l'Orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angelis ed Enrico Ruggeri, artista che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana. Siamo molto felici di averlo per la prima volta nella nostra città. Porteremo avanti la tradizionale accensione dell'Albero di Natale che quest'anno abbiamo deciso di organizzarlo al Colle grazie al lavoro di alcune donne e dell'artista Gelsomina Rasetta. Il 9 dicembre il borgo sarà protagonista con un evento organizzato dall'Università Popolare della Terza Età il Processio verbum et lux con la regia di Bruno Spadaccini e l'aiuto regia di Loredana Saccomandi. Al Pala Dean Martin si svolgeranno invece molte altre manifestazioni per bambini organizzate dall'Associazione Amare Montesilvano. Gli eventi sono tutti gratuiti e con ingresso libero".

Talanca parla dei passi avanti svolti dalla Scuola civica con la sua gestione:

"La Scuola civica è ripartita con il numero degli iscritti triplicati in tutti gli indirizzi. Saremo presenti con alcuni spettacoli dei nostri ragazzi e dei nostri docenti coordinati da Simona Capozucco, Linda Piovano e Tiziana Di Tonno, sempre al Palacongressi a partire dal 9 dicembre. Il 10 prenderà il via il nuovo format Tenco Ascolta, per incoraggiare i ragazzi attraverso l'esempio positivo di un noto personaggio, in questo caso arriverà Anastasio, un giovane di 25 anni vincitore di X Factor, ospite per ben due volte a Sanremo. Abbiamo deciso di chiamarlo anche per ampliare la forma di linguaggio giovanile musicale del rap".

"In questo cartellone – afferma l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Pompei - avremo momenti per i ragazzi come quello con Anastasio e per la prima volta quest'anno abbiamo organizzato il Gran Galà dello Sport, nel corso del quale consegneremo dei riconoscimenti a personaggi del mondo sportivo con la partecipazione di numerosi ospiti tra cui l'attore Francesco Centorame che reciterà un monologo su Gaber e Michele Fazio e Marcos, che hanno preso parte alla finale di Sanremo giovani. Abbiamo quindi tutti gli ingredienti per un cartellone di qualità".

Il consigliere Tocco conferma che il Palacongressi è pronto per ricevere i numerosi eventi natalizi: