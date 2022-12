"Pescara illumina il Natale", domani l'accensione dell'albero e delle luminarie della città

Domani, giovedì 8 dicembre girono dell'Immacolata Concezione, si svolgerà l'evento “Pescara illumina il Natale”, la cerimonia di accensione delle luminarie e dell'Albero nelle vie del centro cittadino. L'evento si terrà presso Piazza della Rinascita, ovvero Piazza Salotto, alle ore 17:30.

Nel frattempo, sempre in Piazza Salotto, continuano i lavori per il “Big Piano”. Come annunciato dal Sindaco Masci domani ci saranno le prove acustiche per un'opera, a detta del Primo Cittadino, diventerà un'attrazione internazionale.