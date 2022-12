Tornano nelle piazze di Pescara le Stelle di Natale e i Sogni di cioccolato dell'Ail

Tornano anche nelle piazze di Pescara le Stelle dell'Ail, l'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. La consueta campagna natalizia si svolgerà da domani fino all'11 dicembre e vedrà impegnati nelle postazioni centinaia di volontari. Coloro che vorranno sostenere l'associazione e la ricerca scientifica per le cure delle malattie ematologiche potranno acquistare, con una donazione minima di 12 euro, le tradizionali Stelle di Natale o i Sogni di cioccolato, una confezione da 350 grammi di cioccolato al latte o fondente con nocciole del Piemonte.

Le postazioni saranno presenti in piazza Salotto, piazza Sacro Cuore, nell'atrio dell'ospedale Santo Spirito e in alcuni centri commerciali. Sarà possibile trovare le Stelle di Natale e i Sogni di cioccolato anche in numerosi esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna attraverso l'iniziativa denominata "SolidAil"