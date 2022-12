A causa dell'efficientamento della rete idrica a San Silvestro, l'ACA comunica la sospensione dell'erogazione dell'acqua nella giornata di oggi fino alle ore 16:00, salvo imprevisti. Non sono da escludersi fenomeni di cali di pressione o carenza idrica nelle zone limitrofe a quelle comunicate.

Le zone interessate ai lavori sono San Silvestro e traverse fino alla Nazionale Adriatica Sud, via Vallelunga; via Colle Renazzo; via Tirino.