Settimana bianca, lâ€™Abruzzo sul podio delle mete preferite

La stagione più fredda dell’anno, dopo settimane di caldo anomalo, è arrivata. E con essa la neve sui monti. L’incertezza sul futuro, quasi tre anni di pandemia, il caro energia pesano sui portafogli degli italiani. Ma non hanno scoraggiato il desiderio di evasione vacanziera e di puntare su almeno alcuni giorni dedicati allo sport simbolo dell’inverno, lo sci. La stagione delle settimane bianche è, quindi, in pieno fermento. Nonostante le difficoltà, secondo rilevazioni di Albergatore Pro riportate dal Corriere della Sera, gli italiani stanno investendo sulle settimane bianche fino addirittura a 4.000 euro.

Partite le settimane bianche, le vacanze sulla neve, si possono già tracciare i primi bilanci e delineare i luoghi più frequentati dagli amanti degli sport invernali. Holidu, una delle piattaforme online più diffuse per le prenotazioni vacanziere, ha stilato una classifica delle preferenze degli italiani. Subito dopo la più gettonata in assoluto Livigno in Lombardia il secondo posto è appannaggio della nostra regione. Un podio conquistato grazie a Roccaraso e Rivisondoli, bacino sciistico che per la posizione geografica dell’Abruzzo e una valorizzazione turistica del territorio di grande eccellenza è diventato punto di riferimento per i vacanzieri del centro e sud Italia.

L’Abruzzo attira, così, un maggior numero di turisti superando mete rinomate e conosciute anche dell’arco alpino. Battendo così località come Madonna di Campiglio (terza per numero di preferenze), Bormio, addirittura Courmayer e Cortina d’Ampezzo solo quinta e sesta rispettivamente e persino Cervinia che chiude la top ten stilata da Holidu.