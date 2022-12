Confartigianato Pescara: al via il rinnovo dei vertici delle categorie

Confartigianato Pescara ha riunito in questi giorni in direttivi di alcune delle categorie aderenti all'associazione. E' stata l'occasione per procedere al rinnovo dei presidenti. Ecco nel dettaglio le nuove cariche:

Comunicazioni: Giancarlo Alfani, da vent'anni il CEO di Oiko, affermata agenzia di eventi e marketing sportivo. Brand manager di numerose federazioni sportive e brand internazionali, ha diretto i congressi mondiali della Federazione internazionale del basket e del pentathlon moderno. Con Oiko ha gestito gli eventi scientifici del World meteorological organization nell'ambito del progetto Copernicus,

Movimento Donne Impresa: Barbara Lunelli, 49 anni, pescarese, laureata in Lettere, vice presidente vicario Confartigianato Imprese Pescara, componente CIF – Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti - Pescara, titolare della Blunel, società di organizzazione eventi.

Movimento Giovani Imprenditori: Manuel Marini, laureato in economia aziendale, dal 2015 consulente del lavoro con studio a Chieti, presidente dell'Associazione giovani consulenti del lavoro di Chieti dal 2017. Dal 2018, amministratore di Consultraining.it srl (nata nel 2022), società di formazione e consulenza alle imprese specializzata in sicurezza sul lavoro. Dal 2021 componente del Consiglio Provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro di Chieti.

Edilizia: Davide Daventura, pescarese, 46 anni, laureato in Ingegneria delle Infrastrutture all'Università dell'Aquila e dal 2001 titolare, con i fratelli della "Clama"

Benessere: Assunta D'Adamo, originaria di Melfi, 50 anni, diploma di istituto superiore a indirizzo socio sanitari, imprenditrice a Città Sant'Angelo, Titolare dell' attività Ad Parrucchieri e La bottega della parrucca, impegnata nel sociale in collaborazione con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, docente di Laboratorio acconciatori all'Istituto Di Marzio-Michetti

Acconciatori: Assunta D'Adamo

Moda: Fabrizio Canta, 45 anni, pescarese, laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, abilitato all'esercizio della professione di avvocato, titolare e direttore creativo dell'atelier Essaouira. Ha diretto corsi approvati dalla Regione all'Accademia Newton di Pescara. E' abilitato all'insegnamento di diritto ed economia politica.

Estetiste: Fiorella Iannelli, 56 anni, pescarese, diploma di istituto superiore a indirizzo socio sanitario, estetista qualificata e docente di laboratorio estetico. Nel 2019 ha organizzato il primo seminario di estetica oncologia per Confartigianato

Termoidraulici: Ercole Di Matteo, 45 anni, pescarese, laureato in economia aziendale abilitato dottore commercialista e revisore contabile, amministratore unico della ditta Itagas2 srl

Trasporti: Massimiliano Di Lisio, 49 anni, titolare della ditta Di Lisio trasporti con sede operativa all'Interporto di Manoppello

"In un momento particolare per il nostro sistema economico sottolinea il direttore generale di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale - è importante lavorare con una squadra coesa che si adoperi sul territorio per salvaguardare in maniera capillare gli interessi di ogni componente dell'imprenditoria che fa riferimento alla nostra associazione".