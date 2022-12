Manoppello, dal Comune pacchi dono ai 498 ultraottantenni della cittÃ 

Un dono inatteso a chi rappresenta la memoria storica della comunità. È partita la consegna dei pacchi recapitati dal Comune ai 498 ultraottantenni di Manoppello. I primi doni natalizi sono già arrivati nelle case dei nonnini manoppellesi, mentre i restanti saranno consegnati nei prossimi giorni.

"Come da alcuni anni a questa parte, ci teniamo ad affidare, attraverso la consegna di un dono ai nostri grandi anziani, un augurio di speranza e serenità all'intera comunità manoppellese – ha detto il sindaco Giorgio De Luca -. Il Natale, nel suo significato più autentico, è anche un'occasione per sentirsi più vicini e meno soli, per questo abbiamo pensato di donare ai nostri ultraottantenni, depositari di quei valori che devono essere coltivati e tramandati alle generazioni future, una strenna natalizia in segno di gratitudine e riconoscenza. L'augurio, a ciascuno di loro e alle loro famiglie, è di trascorrere un Natale di gioia e serenità".