Otto percettori del Reddito di Cittadinanza prenderanno parte al progetto "Sentinelle di Quartiere"

L'assessore Adelchi Sulpizio ha presentato il nuovo “Progetto di Utilità Collettiva - PUC” che coinvolgerà 8 percettori del Reddito di Cittadinanza.

L'iniziativa si articola al progetto del PUC “Pescara una città al lavoro” attivo dall’agosto 2020 e coinvolgerà tutti i percettori del Reddito regolarmente impegnati in attività di supporto all’interno del Comune di Pescara.

Vista l’esperienza positiva maturata in questi mesi, il Comune si è adoperato per ampliare ulteriormente i servizi per i cittadini, affiancando ai PUC dell’Antidegrado urbano, partito un mese fa, una nuova iniziativa: “Sentinelle di quartiere”.

Dal 7 novembre ono attive 8 persone selezionate per lo svolgimento del progetto presso la postazione del Centro Polivalente “Monsignor Britti” in Via Rio Sparto (quartiere San Donato). I turni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 19:00. I servizi riguarderanno: