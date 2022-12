Lutto nella Croce Rossa: Ã¨ morta Elga Di Pardo, volontaria del Comitato di Pescara

La Croce Rossa piange la scomparsa di Elga Di Pardo, volontaria del Comitato di Pescara. Aveva 60 anni. A dare l'annuncio è stato il Comitato sulla propria pagina Facebook:

"È lutto nel Comitato della Croce Rossa di Pescara per la scomparsa della cara Elga, volontaria straordinaria, donna speciale di particolare sensibilità, che ha lottato fino all'ultimo con una dignità ed una forza d'animo da esempio. Punto di riferimento e di sostegno per tutti, mancherà a chiunque l’abbia conosciuta!

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i dipendenti e tutti i volontari della Croce Rossa di Pescara si uniscono al dolore della famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze per la perdita di una persona unica, che è venuta a mancare troppo presto."