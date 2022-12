I militanti pescaresi del Blocco Studentesco donano giocattoli nuovi ai bambini emopatici

Questo pomeriggio i militanti pescaresi del Blocco Studentesco, tramite l'Associazione Genitori Bambini Emopatici (AGBE), hanno provveduto alla consegna di giocattoli nuovi, destinati ai piccoli pazienti ricoverati per via delle malattie del sangue.

"Con quest'azione di solidarietà - inizia la nota del movimento - abbiamo voluto donare ai bambini malati un po' di affetto e vicinanza in questo periodo di festività natalizie. Questo è stato nuovamente possibile - continua la nota - anche grazie ai cittadini che hanno scelto di contribuire alla raccolta nelle ultime settimane.

I nostri ringraziamenti vanno poi ancora una volta al presidente dell'associazione, Achille Di Paolo, per la sua rinnovata disponibilità - conclude la nota - per averci permesso di portare allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati e ai loro cari a cui vanno i nostri auguri per un nuovo anno pieno di speranza e gioia".