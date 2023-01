Masci: "A Pescara il 2023 Ã¨ iniziato alla grande"

Hanno riscosso grande successo gli spettacoli a Piazza Salotto di Vincenzo Oliviero e Marco Papa (31 dicembre) es il concerto di Loredana Bertè (1 gennaio). Il Sindaco Carlo Masci si dice molto soddisfatto per i due eventi che hanno salutato il 2022 e accolto il nuovo anno con 30 mila persone presenti nella piazza principale di Pescara:

"Due serate fantastiche, con Loredana Bertè, Marco Papa e Vincenzo Olivieri, all'insegna della musica di qualità e del divertimento-scrive Masci su Facebook-il giusto equilibrio tra una star internazionale, che ha vissuto da protagonista 50 anni di storia della canzone italiana, e due artisti pescaresi, amati dal pubblico per la loro comicità e allegria.

Oltre 30mila persone hanno riempito piazza Salotto e corso Umberto nelle due serate, nel segno del divertimento sano e della voglia di stare insieme in spensieratezza. In questo periodo natalizio le attività commerciali hanno avuto riscontri eccezionali, come non succedeva da molti anni.