Riqualificazione Stadio Adriatico, Masci: "Servono almeno 40 milioni di euro"

Ad oggi non c'è una proposta ufficiale presentata-afferma Masci-se arriverà la valuteremo con gli occhi benevoli di chi vuole migliorare le condizioni dello stadio, vuole creare condizioni affinché lo stadio si presenti da terzo millennio e che ci permetta di avere una squadra assolutamente competitiva.

Tempi lunghi? Credo che per lo stadio ci sono tempi amministrativi. Oggi quello che noi vogliamo dire è che da parte della Regione e del Comune c'è tutta la volontà per poter fare in modo che a Pescara possa esserci uno stadio a livello superiore e organizzato in base alle necessità di oggi. Chiunque dovesse venire in Comune con un progetto che rientrerà nell'alveo della normative vigente e che migliorerà le condizioni troverà un'Amministrazione aperta a correre per arrivare alle licenze e autorizzazioni che occorrono per gli interventi. Il resto si vedrà nel momento i cui i progetti verranno presentati. Oggi sicuramente c'è un'Amministrazione che dice che quello che si deve fare si può fare per arrivare in tempi brevi e si fa in tempi brevi.

Uno stadio che funzioni 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana. C'è tutta la volontà da parte dell'Amministrazione di arrivare a soluzioni. Credo che un intervento migliorativo comporterà un investimento di almeno 40 milioni di euro. E' chiaro che chi entra in una squadra di calcio ha delle prospettive di incassi legati al mondo del calcio che sono importanti soprattutto nelle serie superiori. Non si spaventa di un intervento del genere se ha la volontà di investire per arrivare in alto e poi organizzare un pubblico che sia all'altezza.

Quanta milioni di euro sono tanti? Un investimento per un campo di calcio bisogna metterlo in conto. Pescara non ha spazi per realizzare un impianto sportivo di quel livello. Nel momento in cui sarà realizzato un altro impianto quello attuale cosa diventerà? A Pescara lo stadio Adriatico costa 1 milione di euro all'anno, vuol dire che i cittadini pagano 1 milione e vorrei che questi soldi fossero utilizzati per altro. Nel momento in cui ci sarà un investitore che prenderà in carico lo stadio, uno diverso perché avrà altre funzioni, quel milione di euro potrà essere utilizzato su altre necessità delle città. I conti si fanno con le risorse che ci sono-continua Masci-non possiamo inverarci altro. Dobbiamo trovare delle soluzioni per fare in modo che il peso di questi impianti sui cittadini sia sempre minore e che vada su chi gestisce gli impianti, ma questo vuol dire che debbano avere altre funzioni."