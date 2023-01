Via Pepe: la giunta approva il primo lotto di lavori

E' stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo per il completamento del primo lotto dei lavori su via Pepe. L'intervento è radicale e di grande impegno: l'Aca ha effettuato un totale risanamento del Fosso Bardet e subito dopo sono stati avviati i lavori di riqualificazione in superficie.. Il progetto approvato, che prevede opere per 250mila euro, riguarda l'ampliamento dei marciapiedi nella sezione compresa tra via d'Avalos e viale Marconi, per poi proseguire, attraverso via Pollione fino a viale Pindaro. La circolazione sulla strada rimarrà a doppio senso.

La finitura della pavimentazione sarà realizzata con fasce colorate e gli attraversamenti della strade trasversali saranno sostanzialmente una declinazione della scelta cromatica. Sono state effettuate due scelte diverse per rispondere a differenti funzionalità: la parte più consistente sarà in conglomerato bituminoso con una finitura superiore in resina colorata, in modo da accompagnare idealmente il pedone lungo un percorso, la parte che interesserà il fosso Bardet sarà il listelli autobloccanti in calcestruzzo, in modo da consentire i necessari interventi di manutenzione con riposizionamento dei materiali senza difficoltà e senta antiestetici "rattoppi".

I grandi pini con il loro ruolo di contenimento verranno tutti mantenuti e verranno realizzate aiuole con nuove piantumazioni. La finitura dei cordoli e delle aiuole sarà in calcestruzzo a vista di colore bianco e grigio chiaro, le essenze arboree scelte non saranno di grandi dimensioni e avranno una fioritura in colori tenui in diversi periodi dell'anno.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'illuminazione: ci sono i pali all'interno delle panchine circolari che saranno posizionate lungo il percorso e che offriranno ampie sezioni di illuminazione dall'altro e apparecchi illuminanti incassati a filo delle aiuole che valorizzeranno la presenza dei pini amplificando la scelta di vivibilità urbana e di bellezza anche nelle ore notturne.