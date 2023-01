Ferro di Cavallo: sopralluogo del Sindaco Masci e dei dirigenti Ater e Regione

Questa mattina il Primo Cittadino Carlo Masci, insieme alla Regione e all'Ater, hanno effettuato un sopralluogo presso il “Ferro di Cavallo”, le abitazioni del quartiere Rancitelli.

Come noto a tutti, il Ferro di Cavallo sarà abbattuto così come le abitazioni di Via Lago di Borgiano, quest'ultime già in via di demolizione da diversi mesi. Tra meno di un mese, come sottolineato Masci, inizieranno i lavori di demolizione dove successivamente nascerà un'area verde, moderna, sicura e nuova.