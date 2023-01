Parco in Via della Fornace Bizzarri, il Co.n.al.pa.: "Bisogna salvarlo perchÃ© produce molteplici servizi ecosistemici per la comunitÃ "

La sezione pescarese del Co.n.al.pa. (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio) si schiera a favore della salvaguardia del Parco in Via della Fornace Bizzarri. Con la sua estensione di 1800 mq e una copertura arborea di rilievo, esso rappresenta un vero e proprio polmone verde che svolge un ruolo importante nella mitigazione dell'isola di calore, produce qualità della vita ed è anche un luogo di aggregazione sociale.



“Bisogna assolutamente conservare questo prezioso luogo-spiega l'associazione in una nota-L'edificio scolastico coprirà 600 mq del parco. I rimanenti spazi sarebbero utilizzati a giardino ad esclusivo uso dell'asilo e non sarebbero più fruibili ai residenti, quindi si andrebbe a perdere un luogo di ritrovo e di svago della comunità.

Esiste un terreno comunale in alternativa, molto vicino, con possibilità di creare edificio su due livelli e quindi avere giardino per i bambini e campetto polivalente per tutti: perchè non realizzare lì l'edificio scolastico?"



Estremamente delicata la questione degli alberi. "Nel parco ci sono alberi grandi con più di 20 anni di vita e non sono trapiantabili" spiega l'associazione "Non sono pali che possono essere spostati a piacimento. Qui ci sono Platani, cipressi, lecci, magnolie, un esemplare grande e bellissimo di Chamaerops humilis più diversi

alberi ed arbusti piantati dai residenti in occasione della nascita dei loro figli: quello che il Comune non ha fatto, lo hanno fatto i cittadini spontaneamente e questo rende il parco importante anche sotto l'aspetto civico ed affettivo.



Questo parco produce per la comunità molteplici servizi: produce ombra, ossigeno, abbatte la co2 e le polveri sottili, rende il suolo permeabile, da maggior valore immobiliare per gli edifici che affacciano sul parco: tutto questo verrebbe perso irrimediabilmente. Ricordiamo inoltre che le nuove piantagioni richiedono decenni per poter tornare a fornire gli stessi servizi ecosistemici.



Qualche accenno anche sul valore economico di questo parco: "è stato realizzato nel 2004 con una spesa di 200 milioni di vecchie lire: in caso di smantellamento verrebbero sprecati fondi pubblici." continua l'associazione, "Inoltre, il parcheggio antistante il parco, già insufficente per i residenti, con la creazione dell'asilo diverrebbe ancor più problematico, portando il traffico, la sosta ed il parcheggio alla totale congestione nelle ore di punta (entrata ed uscita dei bambini ). Altra alternativa possibile sarebbe completare l' asilo incompiuto che si trova vicino al tribunale, a meno di 1 km dal parco", conclude l'associazione, "Una alternativa per evitare inutile consumo di suolo e cementificazione della città."