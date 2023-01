Montesilvano: all'I.I.S. Alessandrini presentato il nuovo indirizzo del settore Tecnologico di Chimica, con articolazione in Biotecnologie Sanitarie

Si è svolta oggi nell'Aula Magna Pagannone dell'I.I.S. Alessandrini di Montesilvano la presentazione del nuovo indirizzo del settore Tecnologico di Chimica, con articolazione in Biotecnologie Sanitarie.

Sono intervenuti l'assessore alla Formazione e all'Istruzione della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale, il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, la referente dell'ufficio scolastico provinciale e regionale Daniela Puglisi, il dirigente scolastico dell'Alessandrini Maria Terese Di Donato, gli studenti e i docenti.

"Nella settimana dedicata agli Open day degli Istituti scolastici – afferma De Martinis - è stato davvero interessante partecipare alla conferenza che si è tenuta, in mattinata, presso l'Istituto Alessandrini di Montesilvano, indetta per presentare il nuovo indirizzo di studi in Chimica e Biotecnologie Sanitarie, che sarà attivo a partire dal prossimo anno scolastico. Fortemente voluto dalla dirigente Maria Teresa Di Donato, che ringrazio per la lungimiranza e lo spiccato senso collaborativo, il nuovo indirizzo andrà a creare una figura professionale quanto mai attuale, dato che le Biotecnologie rivestono un ruolo sempre più cruciale nello sviluppo della società contemporanea attraverso il perseguimento di risultati scientifici che, tramutandosi in prodotti e servizi innovativi, migliorano la qualità di vita delle persone. La proposta nasce dalla considerazione del fatto che non sono presenti né nella Provincia di Pescara né in zone limitrofe altri istituti tecnici che offrono la medesima articolazione. Credo sempre più nell'importanza di un continuo dialogo tra scuola e istituzioni che possano rispondere alle nuove sfide poste dal contesto socio-economico attuale: formare profili professionali rinnovati ed aggiornati per favorire l'occupabilità, rispondendo alla domanda delle imprese, bisognose di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche".

"La scelta è stata determinata dalla volontà e dalla necessità di ampliare l'offerta formativa per gli studenti del territorio afferente all'I.I.S. "Alessandrini" – spiega la dirigente Di Donato - in modo coerente con quelle che sono le richieste del mondo del lavoro del terzo millennio per la crescente richiesta di tecnici per i servizi chimici e biochimici e anche come volano per l'iscrizione a facoltà universitarie come Medicina e Farmacia, tra le varie del settore medico-scientifico. Tale indirizzo risponde pienamente anche agli obiettivi di sostenibilità contenuti nell'Agenda 2030 e si inserisce nella scia della promozione delle discipline STEM, fornendo agli studenti una solida preparazione culturale di base nonché in quelle tecnico-scientifiche di indirizzo. Vari sono gli sbocchi professionali e le possibilità di accesso a facoltà universitarie e/o alla formazione tecnica superiore mediante l'acquisizione di competenze specifiche".

La Regione Abruzzo ha autorizzato il nuovo indirizzo di studio:

"Oggi è una giornata importante per l'intero Abruzzo – afferma l'assessore Quaresimale - . Questo nuovo indirizzo dell'Istituto Alessandrini, anche alla luce della pandemia, diventa ancora più attuale. Sono importanti l'orientamento e la formazione, anche guardando i centri dell'impiego, che dovrebbero entrare nelle scuole per capire le reali esigenze dei ragazzi. Spetta a noi amministratori agevolare la formazione per accedere al mondo del lavoro, che ha risentito della pandemia, della guerra e del caro energia. Per fronteggiare queste difficoltà stanno uscendo diversi avvisi regionali come Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) proprio per formare le persone alle nuove sfide occupazionali. Abbiamo approvato anche un fondo sociale regionale che rappresenta una nuova prova per l'assunzione nel mondo del lavoro. E, sempre in tema di occupazione in Abruzzo nessuno deve rimanere indietro, compreso le persone disabili".

La referente Puglisi ha portato i saluti del dirigente Pierangelo Trippitelli: