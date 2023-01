Riaperto all'ex Aurum lo Sportello informativo dell'UEAM

L'Ufficio Europa Area Metropolitana (UEAM) ha riaperto, dai primi di gennaio, lo sportello informativo all'interno della "Sala Europa" dell'ex Aurum di Pescara con l'obiettivo di attivare un processo di programmazione e implementazione condivisa di un sistema di servizi europei di area vasta nel territorio dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, sottoscrittori della Convenzione per la gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali e in collaborazione con l'Associazione l' "Abruzzo in Europa".

Proprio al fine di ripristinare adeguatamente il servizio di informazione, è stato attivato un Front - office di accoglienza, con orari di apertura al pubblico che, al momento, vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.