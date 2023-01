Area di Risulta: due aree dei parcheggi subiranno lavori di attivitÃ  di bonifica degli ordigni bellici

Domani, giovedì 26 gennaio 2023 dalle ore 8:00 alle 18:00, orario di fine lavori, le due aree di parcheggio dell'Area di Risulta subiranno dei lavori dall'attività di bonifica degli ordigni bellici ad opera di RFI Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Ancona.

Nel contempo, in caso dell'aggravarsi delle condizioni metereologiche non consentissero l’esecuzione in sicurezza delle suddette operazioni, le stesse saranno rinviate al primo giorno utile successivo alla data stabilita:

– l’istituzione del divieto di transito in direzione nord-sud sul tratto di Via Bassani Pavone compreso tra il fornice sud e il fornice nord della Stazione Ferroviaria con obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da sud e obbligo di svolta a destra su Via Bassani Pavone per chi proviene dal fornice nord;

– l’istituzione del divieto di accesso su Via Bassani Pavone nel tratto compreso tra Via Michelangelo e il fornice nord della Stazione Ferroviaria;

– l’istituzione del divieto di accesso sul tratto di Via Pisa compreso tra Via Toscana e l’ingresso del parcheggio centrale;

– l’istituzione del divieto di sosta e di fermata nelle aree a sud del parcheggio centrale come meglio evidenziate nella planimetria allegata;

– l’istituzione del divieto di sosta e di fermata nelle aree a nord del parcheggio centrale e su Via Bassani Pavone nel tratto evidenziato nella planimetria allegata;

– l’istituzione del divieto di accesso su Via Bassani Pavone per i pullman e autobus provenienti dal terminal.

