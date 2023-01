Giorno della Memoria: al Comune di Pescara l'incontro "Shoah, l’imperativo della Memoria, la coscienza della responsabilità”

Questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, per commemorare il Giorno della Memoria si è svolto l'incontro "Shoah, l’imperativo della Memoria, la coscienza della responsabilità”.

L'ospite d'onore è stato l’ambasciatore plenipotenziario della Repubblica di Polonia Anna Maria Anders che, nel suo breve intervento, ha ringraziato le istituzioni e la comunità pescarese per la sensibilità dimostrata in questi anni verso il dovere di ricordare la tragedia della Shoah e di divulgare la cultura della pace attraverso molteplici e importanti eventi. S.E. Anna Maria Anders è figlia di del generale Władysław Anders, eroe militare che fu dapprima protagonista con il Secondo Corpo Polacco, da lui comandato, della battaglia di Cassino; fu poi incaricato dal comando alleato di liberare dall'occupazione nazista le regioni adriatiche e in particolare Ancona.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Masci e del Presidente del Consiglio Marcello Antonelli, si sono susseguiti, alla presenza degli studenti del Liceo classico “G. d’Annunzio”, del Liceo scientifico “G. Galilei” e dell’ITC “Aterno-Manthonè”, gli interventi di: Aldo Winkler, presidente di Beautiful Israel in Italy, fisico dirigente di INGV; Marco Cassuto Morselli, Presidente della Federazione Amicizie Ebraico Cristiane in Italia, docente di Filosofia Ebraica e Storia dell’Ebraismo; e di Lisa Billig, American Jewish Committee, cittadina onoraria della città di Pescara.

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed il Senatore Antonio Pagano hanno portato un messaggio di saluto.