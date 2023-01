Fiamme in pieno centro a Pescara, paura per un incendio in via Roma

E' stato domato dai Vigili del Fuoco l'incendio, di notevoli proporzioni, che ha interessato, partendo da alcuni cassonetti dell'isola ecologica per la raccolta dei rifiuti, un locale di via Roma, adiacente la sede di Banca Intesa, in pieno centro a Pescara.

Danni a parte, con fiamme alte fino ad una decina di metri e tanto fumo nero, nessuna conseguenza per le persone.

“Le attività di messa in sicurezza dell'area interessata sono state immediatamente effettuate, gli agenti della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine hanno tutelato l'incolumità dei passanti. La situazione sta tornando alla normalità, sono state avviate le procedure per verificare le cause dell'incendio”, scrive in una nota il sindaco Carlo Masci.