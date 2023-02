Sabato 4 febbraio la presentazione del libro Rapsodia d'autunno di Alessandra Caneva

Sabato 4 febbraio dalle ore 17.00, a Spoltore presso la sede della SOMS Società Operaia Mutuo Soccorso (Piazza G. D’Albenzio, 1), si terrà la presentazione del romanzo "Rapsodia d'Autunno" di Alessandra Caneva con la collaborazione de L'Accademia degli Insepolti e della Libreria Ubik Pescara.

Interverranno l'autrice, l'editore Mario Ianieri e le docenti Antonella Caggiano e Monica Ferri, con letture curate dal giovane attore Erik Panzeri.

"Dinanzi a una prosa che somiglia sempre più a un discorso poetico, si ha quasi l’impressione che la bellezza ricercata dalla protagonista nell’ambito della musica e dei versi conosciuti a memoria sia un riflesso di una superiore, trascendente bellezza. Una bellezza che racchiude in sé tutte le altre forme e che non si declina solo in chiave estetica ma etica, dato che racchiude valori irrinunciabili come l’amore e il perdono da opporre alla sofferenza e alla morte, come si evince anche da 'La bellezza non è tale senza la verità'.”