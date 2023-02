Premio Giulio Regeni a due studentesse abruzzesi

“Valore della conoscenza e della ricerca per la tutela dei diritti umani” è il premio istituito dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca in memoria di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano torturato ed ucciso dal regime egiziano. I cinque premi, di cui tre rivolto alle lauree magistrali e due alle tesi di dottorato di ricerca, hanno l’obiettivo di “valorizzare la competenza e la qualità di studenti universitari e di giovani ricercatori su temi riguardanti l'attuazione concreta della tutela dei diritti umani”.

Nell’ambito del bando di quest’anno doppio riconoscimento per le Università abruzzesi. Sono state premiate Greta Di Mattia, laureata all’Università di Teramo, e Vanessa Miani, laureata all’Università di Chieti-Pescara. La notizia è stata resa nota dall’ANSA.

L’agenzia di stampa riporta che la dottoressa Di Mattia «si è laureata in Scienze politiche internazionali con 110/110 e lode con una tesi in Diritto internazionale dal titolo "La Guerra nello Yemen. Le antinomie del diritto internazionale dietro le rovine di un Paese dimenticato"» e la dottoressa Miani «si è laureata in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale con la una tesi magistrale dal titolo "Le violazioni dei diritti umani nel Mediterraneo: focus sui flussi migratori dal Maghreb"». Entrambe sono state premiate per le loro tesi.