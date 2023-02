Intervista Andrea Pimpini: "Nel 2023 voglio sfidare me stesso"

Abbiamo parlato con Andrea Pimpini, attualmente impegnato con il periodo erasmus+ dell'Università di Pescara, per parlare dei suoi ultimi progetti. Il cantautore pescarese, infatti, ha già un calendario pieno di novità: un singolo in lingua giapponese, che verrà lanciato il 24 Marzo e promosso principalmente in Giappone; un concerto tutto suo a Vienna; e varie date meet & greet.

Un 2022 pieno di successi… Come l'hai vissuto?

Il 2022 è stato un anno impegnativo. Ho dato il massimo non solo a livello musicale, ma anche all'università. A Settembre, infatti, sono riuscito a partire in Croazia per il periodo erasmus+ dove mi trovo tutt'ora.

A Febbraio 2022 mi intervistò Il Messaggero… E' stata un'emozione incredibile e poi da lì sono partite tante altre belle cose: concerti a Pescara, Fossacesia, Montesilvano e Roseto degli Abruzzi; una campagna pubblicitaria realizzata in collaborazione con Soundreef; il mio nuovo singolo, Stella nel cielo, è stato trasmesso, grazie a TelesiaTV, sugli schermi dei principali aeroporti e metropolitane d'Italia… Insomma, è stato un anno bello tosto.

Poi c'è stata una pausa dovuta al fatto che sono all'estero. Questa pausa mi ha aiutato a fare chiarezza su molte cose. Oggi ho voglia di ripartire, di dare il massimo e di realizzare tanti altri sogni nel cassetto.

Parli del singolo in lingua giapponese e del concerto a Vienna…

Giusto. A Marzo, venerdì 24, uscirà il mio nuovo singolo in lingua giapponese. Una canzone pop-rock che si avvicina molto al K-Pop. Sarà pubblicato su tutte le piattaforme di streaming musicale ma la promozione si concentrerà in Giappone. Poi lo stesso mese andrò a Tokyo e visiterò tante altre città: sarà un modo per trovare qualche locale karaoke e presentare il mio nuovo singolo: li hanno molto la cultura del karaoke e della musica.

Pre-save: https://show.co/0NXYyqD

A Vienna, invece, il 27 Maggio, avrò un concerto tutto mio. Canterò tutti i miei inediti e, magari, anche cover di altri artisti italiani.

Link biglietti: https://tschocherl.reservix.at/tickets-the-concert-event-ill-stay-by-the-window-in-wien-tschocherl-am-27-5-2023/e2045046

Ma sappiamo che anche in Italia hai qualcosa in programma

Canterò alla Festa della Musica. Nell'edizione 2019 mi sono esibito a Pescara, durante quella del 2022 a Fossacesia, quest'anno mi piacerebbe esibirmi a Torino. Ho inviato la mia candidatura alla Festa della Musica di Torino. Vedremo se accetteranno o meno…

Avevi anticipato sui social che avresti avuto meno presenze a festival/contest locali

Ho voluto liberarmi delle persone tossiche che avevo intorno. Questo è anche uno dei tanti motivi per cui parteciperò solo alla Festa della Musica, evento promosso dal Ministero della Cultura, e terrò un concerto a Vienna. Compenserò la mancanza di esibizioni nei festival con concerti, eventi meet & greet e una maggiore promozione sui social.

Ultima domanda: chi tifi a Sanremo?

I Modà, sempre nel cuore.