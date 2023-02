Pescara: sabato 11 febbraio presidio di CasaPound ed Audere Semper in ricordo dei Martiri delle Foibe

Un presidio per rendere omaggio agli italiani vittima delle pulizia etnica in Venezia Giulia e Dalmazia. Questa l'iniziativa promossa a Pescara da CasaPound Italia ed associazione Audere Semper e che si inserisce nell'ambito delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo.

"Sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 18:30 saremo in Piazza Martiri Dalmati e Giuliani, per onorare il Ricordo degli italiani che persero la vita, o dovettero abbandonare per sempre la propria terra, per mano delle milizie jugoslave del maresciallo Tito, intenzionate a cancellare per mezzo della violenza la millenaria presenza italiana dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, assegnate alla Jugoslavia dalle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale con l'ingiusto trattato di Parigi del 10 febbraio 1947".