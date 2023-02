Da oggi sarÃ  possibile richiedere il Bonus Patente. Ecco come richiederlo e quali requisiti servono

Da oggi, lunedì 13 febbraio 2023, si potrà accedere sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per richiedere il Bonus Patente, un incentivo destinato dai ragazzi dai 18 al 35 anni che vogliono conseguire le patenti superiori (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E) e il CQC, cioè la carta di qualificazione del conducente sia per il trasporto di merci che persone.

Il bonus si potrà richiedere per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda le autoscuole la piattaforma è già disponibile dal 6 febbraio mentre da oggi i richiedenti potranno accedere attraverso l'utilizzo dello SPID, CIE O CSN.

Nel dettaglio, come riportato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,7 milioni di euro sono stanziati per l'anno 2022, ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il contributo sarà pari all'80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro e potrà essere riconosciuto una volta sola.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA