Montesilvano: aperte le iscrizioni per i laboratori didattici gratuiti spazio famiglia

L'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano avvierà nei prossimi giorni dei laboratori didattici e ludici, gratuiti, per i ragazzi che hanno necessità di supporto nello studio e nella socializzazione. L'intervento è rivolto ai minori dai 6 ai 17 anni residenti a Montesilvano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,00 alle 18,00 presso Spazio Famiglia in via Dei Salentini.

"All'interno di Spazio Famiglia ci occupiamo di tutte le dinamiche che riguardano il nucleo familiare, pertanto, questo servizio rientra nel supporto genitoriale che l'Azienda offre ai residenti – spiega la presidente dell'Azienda Sandra Santavenere - . I genitori potranno iscrivere i propri figli a questa attività gratuita, che si terrà tre volte a settimana con il personale composto da educatori e psicologi. L'intervento è rivolto anche a chi presenta difficoltà attentive. Il nostro sarà un vero e proprio laboratorio didattico in cui i bambini e i ragazzi verranno seguiti e, a seconda delle loro attitudini, si formeranno dei gruppi di studio. I bambini e i ragazzi verranno aiutati nello svolgimento dei compiti scolastici, al termine dei quali seguiranno delle attività ricreative di vario tipo. Un altro aspetto importante che emergerà dai laboratori sarà quello della socializzazione, i nostri operatori condurranno dei giochi di gruppo per far emergere il potenziale di ogni partecipante".

Per informazioni sul servizio i genitori possono contattare il numero di Spazio Famiglia 085.9561436, referente del progetto la psicologa Paola Ruggeri.