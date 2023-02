Manifestazioni contro la guerra in Ucraina, anche l'Abruzzo in piazza

Un anno fa, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, partirono i primi bombardamenti e i primi attacchi militari russi contro l'Ucraina. Erano ore di angoscia e di paura, nel dibattito pubblico balzò improvvisamente lo spettro di una nuova guerra mondiale. Nelle settimane successive la fuga di centinaia di migliaia di ucraini dalla guerra portò anche in Italia ad una vasta mobilitazione solidale. E di manifestazioni contro la guerra e per la Pace in tante piazze d’Italia.

In questi dodici mesi alle notizie terribili che giungono dall’Ucraina si sono intervallati timori ad ogni nuova escalation e timidi speranze ad ogni spiraglio che sembrava aprirsi per una tregua. Sono proseguite mobilitazioni contro la guerra, per il disarmo e una tregua. Questa notte tra Perugia ed Assisi si è svolta una Marcia per la Pace straordinaria. Le prime fiaccole si sono accese ieri sera intorno alle 19. Questa mattina intorno alle 9.30 la Marcia si è conclusa giungendo alla Rocca di Assisi, in testa lo striscione «Fermiamo le guerre». Delegazioni presenti anche dall'Abruzzo tra cui le “Guide della Riserva Borsacchio”. “Oggi un anno di guerra. Un anno di sangue. Non è il primo della nostra umanità e purtroppo non sarà l'ultimo – la riflessione sui social dei volontari durante la Marcia - Qualcuno però cerca la pace in ogni tempo, in ogni epoca. Noi siamo in marcia per la Pace”

Oggi in tantissime piazze italiane saranno organizzate manifestazioni e sit in organizzati da associazioni che hanno aderito alla mobilitazione lanciata dalla Rete Pace e Disarmo. “La Pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. La Pace è l’unica vittoria possibile” è il titolo del sit in che si terrà oggi pomeriggio a Pescara organizzato da Cgil, Arci, Anpi, Emergency, Legambiente, Disarmare la Pace disertare la guerra e Forum H2O Abruzzo con l’adesione di Prc, Gc, SI Abruzzo, associazione Deposito dei Segni e UP Pescara. Appuntamento alle ore 18 in piazza Sacro Cuore.