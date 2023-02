Cibo per cani: come sceglierlo senza sbagliare

L'alimentazione è un aspetto decisamente importante per i nostri amici a 4 zampe, da essa dipende il loro stato di salute. Sicuramente, il primo passo da fare per non sbagliare è leggere bene l'etichetta dei cibi per cani, distinguendo gli alimenti completi da quelli complementari.

I mangimi completi sono sufficienti per una razione giornaliera e forniscono tutti i nutrienti nelle quantità è proporzioni richieste dal cane. I mangimi complementari non sono sufficienti a soddisfare la razione giornaliera di nutrienti, dunque per la loro composizione devono essere utilizzati in associazione con altri mangimi.

Chiarita questa differenza, un secondo aspetto su cui focalizzare l'attenzione nella ricerca del miglior mangime per cani è la concentrazione d'acqua presente al suo interno. Esistono 3 diverse tipologie di prodotti: cibo secco, cibo semi umido e cibo umido.

Il cibo secco contiene una quantità d'acqua inferiore al 14% e di questa tipologia fanno parte le crocchette che presentano una maggiore praticità di somministrazione e conservazione rispetto ad altri mangimi. Il cibo semi umido contiene una percentuale d'acqua compresa tra il 14% ed il 34% e di questa tipologia fanno parte le crocchette morbide per cani. Infine troviamo il cibo umido contenente una quantità d'acqua superiore al 34% e presenta un aroma più intenso rispetto ai croccantini ma è meno pratico da conservare.

In realtà non esiste un cibo migliore di un altro, tutte le tipologie di alimenti sono valide in egual misura. Detto ciò, non c'è dubbio, quando si fa riferimento a tempi di conservazione, le crocchette per cani rivestono una posizione privilegiata.

A questo proposito, tutti i padroni che desiderano nutrire i propri amici a 4 zampe con prodotti di qualità possono puntare su Amusi, rinomato brand di pet food. Le crocchette Amusi, nello specifico, sono prodotte con ingredienti naturali e freschi, le cui ricette sono studiate scientificamente da esperti e veterinari nutrizionisti per garantire il benessere dell'animale.

I croccantini Amusi sono formulati sia per cani adulti di taglia piccola, media e grande che per cuccioli e sono disponibili nei seguenti gusti: pollo, agnello, maiale e aringa. I croccantini Amusi sono monoproteici, quindi prodotti con una sola proteina animale.

Inoltre, per rispondere a particolari esigenze di Fido, sono disponibili anche croccantini idrolizzati, utili in caso allergie o intolleranze alimentari. Scegliere Amusi vuol dire affidarsi ad un brand Made in Italy, le cui crocchette seguono una filiera tracciata e controllata e contengono al loro interno solo ingredienti naturali che forniscono a Fido tutti i nutrienti di cui ha bisogno in ogni sua fase della vita.