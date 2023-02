Sabato 27 Maggio: Andrea Pimpini in concerto a Vienna

Il cantautore pescarese, Andrea Pimpini, è pronto per esibirsi in concerto a Vienna, in Austria, il 27 Maggio 2023 (Sabato).

Biglietti in prevendita (pochi ancora disponibili): https://tschocherl.reservix.at/tickets-the-concert-event-ill-stay-by-the-window-in-wien-tschocherl-am-27-5-2023/e2045046

Andrea canterà tutti i suoi brani inediti: l'ultimo album , “I'll Stay by the Window” (in lingua inglese), e “Vai e non pensare” (in italiano). Non sono escluse possibili cover italiane e inglesi.

Cosa diresti a chi non ti conosce?

Di assistere a questo concerto evento. Il biglietto costa poco, solo 17 euro. Sarà un evento unico impreziosito da videoclip, duetti e sorprese dell'ultimo minuto. Farò il possibile per coinvolgere ed emozionare il pubblico. I primi dieci acquirenti, inoltre, riceveranno il mio nuovo album, gratis!

Poi è un'ottima opportunità per aiutare un cantautore emergente che ha voglia di mettersi in gioco anche all'estero... un'occasione per supportare la musica italiana suonata in Europa.

Porterai una parte di Pescara con te?

Pescara e l'Abruzzo in generale sono stati sfondo dei miei ultimi concerti… Ho cantato a Pescara per oltre 5 date negli ultimi anni… Poi mi sono esibito a Ortona, Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, ecc.

Suonare a Vienna è un'ennesima soddisfazione...

Si... Nel 2020 ho aderito all'iniziativa #iosuonodacasa e Sky TG24, All Music Italia, Radio Rai 2 e tante altre testate giornalistiche hanno condiviso le mie dirette da casa affianco a nomi del calibro dei Modà, Nek e Francesco Renga... Nel 2021, Billboard mi ha inserito nella sua classifica internazionale dedicata ai live streaming di maggior successo. Nel 2022 IlMessaggero mi ha intervistato in esclusiva... Poi è arrivata la collaborazione nazionale con Soundreef per la realizzazione di una loro campagna pubblicitaria... Insomma: Vienna sarebbe anche un modo per festeggiare questi piccoli ma grandi traguardi.