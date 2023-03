Tribunale Ecclesiastico, il Cardinale Zuppi a Pescara per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e Arcivescovo di Bologna, sarà a Pescara venerdì 3 marzo per inaugurare l'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne.

Alle 17 Zuppi interverrà all'Auditorium Giovanni Paolo II sul tema "Amore-Coniugalità. Il matrimonio cristiano nell'attuale contesto" perché “questo appuntamento annuale, aperto a tutti, non sia solo un momento celebrativo – dichiara in una nota monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – ma una vera e propria occasione di riflessione e confronto sul valore del Sacramento matrimoniale e sul cammino di fede che sempre si incarna nella storia dell'uomo e, quindi, anche in questa società in continuo cambiamento”.