Vigili del Fuoco e Arta Abruzzo rafforzeranno la collaborazione sul territorio pescarese

Sviluppare nuove sinergie e rafforzare la collaborazione tra Vigili del Fuoco e Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente (Arta), al fine di contrastare sempre più efficacemente le emergenze ambientali e garantire controlli ancor più capillari sul territorio della provincia di Pescara.

Con questi obiettivi, verrà elaborato nei prossimi giorni un protocollo d’intesa finalizzato a regolare i rapporti tra i due enti tecnici sia nella pianificazione e gestione delle emergenze, sia nel monitoraggio e controllo del rischio industriale.

“L’intesa – afferma il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente – è destinata a migliorare i meccanismi di collaborazione tra i due enti, esaltando le capacità professionali dei rispettivi tecnici e operatori, al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza e l’efficacia degli interventi di soccorso e, nel contempo, rendere maggiormente sicure le attività di controllo sul territorio”.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi presso la sede Arta di Pescara, alla presenza del nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Luca Verna, del direttore tecnico dell’Agenzia ambientale, Massimo Giusti e della direttrice del distretto pescarese Arta, Giovanna Mancinelli, è emersa la volontà comune di stipulare un protocollo d’intesa finalizzato principalmente a mettere a sistema competenze, know-how, risorse umane e strumentali al fine di garantire le migliori condizioni di operatività sull’intero territorio provinciale.

Il Corpo del Vigili del Fuoco spiega il comandante provinciale, Luca Verna - da sempre collabora costantemente ed in piena sinergia con l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente. Numerosi – continua Verna - sono gli ambiti in cui le rispettive competenze e professionalità si integrano al fine di dare la migliore risposta alle necessità del territorio:

Per quanto concerne l’ambito relativo alle emergenze ambientali, l’intesa garantirà al personale VVF di poter usufruire della qualificata consulenza e formazione dei tecnici dell’Agenzia negli interventi di soccorso che implichino il coinvolgimento di sostanze chimiche pericolose per la salute umana o per l’ambiente. Viceversa, I Vigili del fuoco, potendo vantare una presenza capillare sul territorio e strumentazioni tecnologiche all’avanguardia, coadiuveranno i tecnici Arta nelle più difficoltose attività di campionamento durante le emergenze.

“L’incontro – afferma il direttore tecnico di Arta Abruzzo, Massimo Giusti - rappresenta una tappa fondamentale per mettere a sistema attività congiunte che si svolgono sul territorio, sviluppare sinergie operative ancor più efficaci e garantire alla collettività livelli di controllo e sicurezza sempre più elevati”.

Il secondo ambito di intervento concerne la prevenzione ed il controllo del rischio industriale e prevede un’intesa tra i due enti su aspetti legati ai rischi di incidente rilevante. Si tratta di un ambito che, a differenza di quello connesso ad eventi naturali, è associato alla presenza sul territorio della provincia di Pescara di numerosi stabilimenti che utilizzano alcune sostanze pericolose che potrebbero provocare danni alla salute umana e all’ambiente.

“L’impegno nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante – spiega ancora il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Luca Verna – va declinato sotto diversi aspetti: la normazione, l’esame dei Rapporti di sicurezza presentati dal gestore, le ispezioni disposte dal Ministero dell’Ambiente, la prevenzione incendi ordinaria, soccorso in caso di incidente. Le attività svolte ad ampio raggio dal Corpo dei Vigili del fuoco – conclude Verna - hanno consentito di sviluppare un patrimonio di competenze complesso ed articolato, nonché la sinergia con gli altri organi tecnici competenti per l’attuazione della direttiva Seveso (norma europea per la prevenzione e il controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti), a livello centrale e territoriale”.