“I disastri della guerra di Francisco Goya” al Museo Paparella Treccia

Sarà inaugurata domani 4 marzo 2023 la mostra “I disastri della guerra di Francisco Goya”, allestita nei locali del Museo Paparella Treccia di Pescara a cura del Dott. Michele Tavola.

Alle 10:30 di sabato 4 marzo 2023, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, la mostra sarà presentata alle Autorità e alla stampa, alla presenza del Dott. Tavola, critico d’arte e già conservatore alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Seguirà la visita guidata alla mostra, la quale verrà aperta al pubblico dalle ore 16:30 del 4 marzo e proseguirà fino al 4 settembre 2023.

“I disastri della guerra” è il titolo di una serie di 80 incisioni di Francisco Goya, datate 1810-1820. Le incisioni rappresentano varie vicende ed episodi di barbarie e violenze perpetrate durante il periodo della Guerra d’Indipendenza spagnola, iniziata nel 1807 quando Napoleone guidò la Grande Armata nella guerra peninsulare contro la Spagna.

Francisco Goya è uno dei più grandi pittori ed incisori dell’arte moderna, tanto da esserne considerato pioniere: è in effetti reputato l’ultimo dei Maestri Antichi ed il primo dei Maestri Moderni, avendo influenzato i pittori contemporanei e quelli del secolo successivo. Ricordato principalmente per la superba opera “La maja desnuda”, un nudo particolarmente audace per l’epoca a lui coeva ma, in certo modo, carico di armonie antiche. Altra sua opera eccezionale è “La Tauromachia”, ospitata anch’essa nel 2014 al Museo Paparella Treccia. “La Tauromachia” è una serie di incisioni realizzate da Goya tra il 1815 e il 1816 e dedicata alla figura del toro e alla corrida, nella quale l’artista riesce a trasmettere tutta l’energia e la violenza che pervadono lo spettacolo, anticipando in certo modo lo spirito Romantico.