Montesilvano: il Sindaco De Martinis e l'assessore Ruggero incontrano i residenti di Via Lucania

Il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore al Traffico e Mobilità Lino Ruggero e il consigliere delegato ai Lavori pubblici Valter Cozzi hanno incontrato una delegazione di cittadini residenti in via Lucania.

"Questa mattina ho incontrato un gruppo di residenti di via Lucania – afferma il sindaco De Martinis - , per programmare gli imminenti lavori che vedranno la via riqualificata con la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile. Abbiamo ragionato anche con i condomini di un'area privata, che risulta essere fondamentale per la realizzazione di nuovi parcheggi. In particolare, ho dialogato con i residenti del condominio tra via Lazio e via Lucania anche per la cessione parziale dell'area dove lavorare per un progetto di riqualificazione e di funzionalità che include un parcheggio".