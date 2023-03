Città Sant’Angelo, nuove “Sentinelle della civiltà"

Coadiuvati dai ragazzi liceali dello Spaventa di Città Sant’Angelo impegnati in un particolare Pcto (ex alternanza scuola lavoro) si sta concludendo il progetto Sentinelle della Civiltà di Claudio Ferrante patrocinato dall’associazione Carrozzine Determinate.

Ospiti dell’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo all’interno del magnifico teatro e sotto la spinta propulsiva della dirigente Lorella Romano, che ha fortemente voluto la realizzazione del percorso in tutti gli ordini del proprio Omnicomprensivo, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Nicola Giansante del Centro Storico hanno parlato di felicità, solidarietà, gentilezza disabilità ed inclusione.

Si sono seduti oggi in carrozzina per sperimentare le difficoltà di chi una vita in carrozzina la vive tutti i giorni. Bendati hanno passeggiato per le vie della città insieme alla socia dell’Associazione Valentina Lanti, ragazza cieca, e al suo cane guida Evelyn, per provare cosa vuol dire muoversi e camminare senza vedere.

E’ la seconda volta che i ragazzi liceali, che avevano partecipato al progetto “Sentinelle della Civiltà” si ritrovano dall’altra parte, prima alunni poi parte integrante del progetto in una virtuosa circolarità del sapere possibile solo in un Omnicomprensivo come quello di Città Sant’Angelo.

“Ho imparato, negli anni, grazie a tutte le famiglie componenti l’associazione Carrozzine Determinate, che i compagni di classe di un bambino o di un ragazzo con disabilità sono la sua risorsa più grande. Se educati alla conoscenza, al rispetto ed alla valorizzazione di tutte le diversità, diventano il vero motore dell’inclusione.

Ascoltati, coinvolti e guidati adeguatamente possono contribuire attivamente a fare emergere le potenzialità dei propri compagni con disabilità, realizzando tutti insieme un percorso di crescita personale e sociale di inestimabile valore. Proprio per questo come associazione Carrozzine Determinate continuiamo e continueremo a portare in tutte le scuole il progetto “sentinelle della civiltà” creato, ideato e realizzato da Claudio Ferrante, per contribuire fattivamente a formare delle coscienze consapevoli per un mondo migliore” così l’Avv. Mariangela Cilli Segretaria dell’Associazione Carrozzine Determinate.

Si ringrazia la ditta Orthosan di Montesilvano per la fornitura delle carrozzine.