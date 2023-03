Festa della Donna: il Sindaco Masci in visita alla Casa Albergo "La Pineta"

“Una Festa dell’8 Marzo dedicata alle nostre nonne ospiti della Casa Albergo ‘La Pineta’, ovvero a quelle donne che hanno trascorso una vita dedite al lavoro fuori casa e in famiglia, allo sviluppo e alla crescita della nostra città e che oggi meritano tutta l’attenzione delle Istituzioni. È quella organizzata dall’Associazione ‘Pescara nel Cuore’ che con il sindaco Carlo Masci e il consigliere comunale Armando Foschi, Presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza ed ex dipendente della Casa Inpdap ai tempi del Convitto, ha omaggiato le gentili nonne con la classica mimosa”.

Lo ha detto il Presidente dell’Associazione ‘Pescara nel Cuore’ Mattia Cervoni raccontando la visita nella Casa Albergo ‘La Pineta’ situata nel cuore della Riserva Naturale dannunziana in occasione della ricorrenza dell’8 marzo.

“La giornata è stata innanzitutto l’occasione per visitare una struttura per anziani assolutamente all’avanguardia – ha detto il Presidente Cervoni – che ospita circa un centinaio di utenti, tra cui 45 donne, alcune provenienti anche da fuori regione e che hanno scelto di trascorrere a Pescara il loro ‘terzo tempo’. Il Teatro-sala conferenze, la Sala lettura, lo spazio per la socializzazione, dotata di wifi, di ogni confort e attenzione, compresa la presenza di una chiesa per celebrare la Santa Messa. La Casa Albergo La Pineta, di proprietà dell’Inps, merita sicuramente l’attenzione dell’amministrazione comunale nel garantire la massima accoglienza a quei cittadini che dopo una vita di lavoro e di sacrifici possono vivere una pensione di serenità che sappia abbracciare il loro cammino garantendo massima assistenza per ogni necessità”.

“La Casa Albergo – ha commentato il sindaco Masci – è sicuramente un gioiello di assistenza e accoglienza della Terza età e l’amministrazione comunale ha ritenuto assolutamente un onore e un privilegio poter dedicare una giornata speciale come la Festa delle Donne a quelle signore che hanno dato il proprio contributo alla crescita sociale, civile ed economica di Pescara”.