Nell'ufficio postale di Via Fonzi di Spoltore un nuovo gestore delle attese

Poste Italiane comunica che nell'ufficio postale di Spoltore (via Fonzi) è stato attivato il nuovo gestore delle attese, un innovativo totem touch screen, dotato di un display riepilogativo nella sala al pubblico, che consente non solo di selezionare l'operazione da effettuare in base alle proprie necessità, ma anche di prenotare il turno a sportello acquisendo un ticket elettronico da remoto attraverso l'app "Ufficio Postale", utilizzando il numero WhatsApp 371500371 da memorizzare sul proprio cellulare oppure dal pc collegandosi al sito www.poste.it.

Il nuovo sistema, interamente digitale, consente di gestire al meglio i flussi di clientela, riducendo i tempi di erogazione dei servizi offerti attraverso un sistema semplificato. Negli uffici dove è disponibile il nuovo gestore delle attese, infatti, il cittadino può accedere in modo semplice e intuitivo allo sportello, l'operazione è gestita in modo flessibile ed è pianificata al meglio l'operatività del personale, consentendo l'erogazione dei servizi secondo le differenti modalità disponibili.

Come prenotare il turno da app e sito. Dopo aver individuato l'ufficio postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto "prenota", e, nella schermata successiva, scegliere se fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane per prodotti come conti BancoPosta, polizze, investimenti ecc. oppure prenotare per le tradizionali operazioni di sportello. Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in ufficio postale oppure prenotare per un momento successivo. Verrà generato un QRCode che andrà "convalidato" all'arrivo in ufficio postale avvicinandolo al lettore ottico del gestore delle attese presente in sala.

Come prenotare il turno tramite Whatsapp. Richiedere il biglietto elettronico tramite Whatsapp è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

Con l'ultima installazione, tra il modello standard e quello "Light", salgono a 35 gli uffici postali della provincia di Pescara dotati del gestore delle attese, per i quali è possibile prenotare da remoto il proprio turno allo sportello. Nel comune di Spoltore, il servizio è attualmente disponibile anche per l'altro ufficio postale di Santa Teresa.