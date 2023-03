Arrivano in Abruzzo gli attivisti di Ultima Generazione

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì, 23 Marzo, alle ore 18.30 presso il Circolo Arci CFU, in Via dei Peligni 89 si terrà l’incontro con “Ultima Generazione”, l’associazione ambientalista non violenta che ha come obiettivo quello di ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui ilò nostro pianeta sta andando incontro a causa delle troppe emissioni di Co2.



Ultima Generazione, realtà conosciuta grazie alle loro azioni di imbrattamento di opere d’arte con vernice lavabile e divenuta ancor più riconoscibile con l’ultima azione a Palazzo Vecchio di Firenze (con tanto di placcaggio del sindaco Nardella) sarà ospite a Pescara per presentare la loro realtà politica e le loro campagne di sensibilizzazione, con lo scopo di ottenere lo stop dei sussidi pubblici ai combustibili fossili.



Saranno quindi presenti due attivisti/e del nazionale, Beatrice Costantini e Michele Giuli, che ci spiegheranno “la terribile situazione ecoclimatica in cui ci troviamo e della strategia correlata alle azioni di disobbedienza civile nonviolenta compiute in tutta Italia”.