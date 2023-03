Il mondo arbitrale pescarese piange la scomparsa di Marcello Coletta

L'AIA (Associazione Italia Arbitri) piange la scomparsa di Marcello Coletta, ex arbitro e Presidente della Sezione di Pescara dal 1986 al 1993. Aveva 93 anni. In 70 anni di tessera all'interno dell'AIA, oltre ad essere stato presidente, ha disputato più di 200 gare in CAN.

Apprendiamo con estremo dolore della scomparsa di Marcello Coletta: un Padre putativo, un nonno, un amico della sezione di @aiapescara-si legge nella nota diramata dall'AIA Abruzzo, Comitato Regionale Arbitri- Presidente di sezione dal 1986 al 1993, aveva da poco festeggiato i 70 anni di tessera. Nella sua lunga carriera come assistente arbitrale è sceso in campo in oltre 200 gare della CAN. Il Presidente Giuseppe De Santis, a nome del Comitato e di tutti gli associati abruzzesi, formula le più sentite condoglianze alla famiglia di Coletta e a tutta la sezione di Pescara! I funerali di Coletta si svolgeranno oggi pomeriggio, alle ore 15:30, nella Chiesa di Sant'Antonio a Pescara. In foto: Marcello Coletta e Daniele Orsato