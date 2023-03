A San Giovanni Teatino la visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani

L’On. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, sarà in visita istituzionale il 30 marzo a San Giovanni Teatino. Il 28 marzo è stato ricordato il Centenario della costituzione dell’Aereonautica Militare e al contempo, nel 2023, la 133esima Squadriglia Radar Remota di San Giovanni Teatino celebra il suo 25° anniversario.

“Nel novembre dello scorso anno – dichiara il sindaco Giorgio Di Clemente – ho ricevuto presso il Palazzo di Città la visita del Comandante della 133esima Squadriglia Remota dell’Aeronautica Militare, Cap. Alessandro Cardin. Siamo orgogliosi di ospitare, nel nostro territorio comunale, la stazione radar che da anni opera per la sicurezza aerea dell’intera nazione. Scorrendo il Curriculum Vitae dell’On. Ministro, ho avuto il piacere di leggere che è stato Ufficiale di Complemento dell’Aereonautica Militare Italiana, ricoprendo il ruolo di controllore della difesa aerea presso la base radar di San Giovanni Teatino. Per questo motivo abbiamo deciso, insieme con l’Amministrazione Comunale, di invitare il Ministro Tajani a far visita alla nostra città proprio nei giorni dei festeggiamenti della 133esima Squadriglia Radar e dell’Aeronautica Militare, per poter celebrare questi anniversari in un luogo a Lui sicuramente caro, dove ha vissuto parte della sua carriera militare. La nostra città è pronta a ricevere con onore e con gioia un Ministro della nostra amata Repubblica Italiana”.

Programma - L’arrivo del ministro Tajani è previsto per le ore 11. Nella Sala consiliare di Palazzo di Città ci saranno i saluti istituzionali del sindaco Di Clemente, alla presenza di diverse autorità regionali e nazionali che stanno confermando in queste ora la loro presenza. Per celebrare l’evento è stato predisposto un annullo filatelico, previsto per le ore 11.30 in Piazza Municipio, con un bollo speciale di Poste Italiane “San Giovanni Teatino ed il Radar dell’Aeronautica Militare nel centenario dell’Arma Azzurra” su una cartolina realizzata per l’occasione. A seguire il ministro si sposterà in Piazza San Rocco per tagliare il nastro che inaugura di una Mostra Statica dedicata al centenario dell’Aeronautica, allestita proprio dalla Squadriglia Radar di San Giovanni Teatino presso la Scuola Civica Musicale della Città. Infine ci sarà il trasferimento in auto presso la Base Radar di San Giovanni Teatino dove il ministro visiterà la struttura.