Giulia Di Valerio da Manoppello Scalo sfiora il colpaccio ad Avanti Un Altro

E' andata in onda questa sera la puntata di “Avanti Un Altro” nella quale Giulia Di Valerio, di Manoppello Scalo, è riuscita ad arrivare al gioco finale con un bel montepremi da 180.000 euro che purtroppo non è riuscita a portare a casa.

Con energia e allegria insuperabili Giulia è riuscita a superare tutti i concorrenti e a sfiorare il colpaccio e, anche se non ce l'ha fatta, è tornata a casa con un bellissimo ricordo.

Abbiamo contattato Giulia che ci ha raccontato la sua esperienza:

Partecipare ad Avanti Un altro è stata un'esperienza strabiliante, che ricorderò sempre con un grande sorriso sulla labbra.

Essere in studio con Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato come essere nel salottino di casa mia, a chiacchierare e ridere con due vecchi amici.

Sono due persone estremamente affabili ed empatiche e mi sono divertita tantissimo!

Poi arrivare fino al gioco finale...e chi se lo aspettava! Giocare per 180000 € si che è stata una bella emozione! Il montepremi non l'ho vinto, ma ha vinto la mia gran voglia di conoscere Paolo Bonolis e partecipare come concorrente a questo fantastico programma!