Ciclismo: Danilo Sammartino del Team Idrotec-Centro Fai da Te vince il Trofeo Adriatico

Un successone sulle strade cittadine di Pescara (zona stadio e pineta Dannunziana) la prima edizione del Trofeo Adriatico, terza gara del calendario 2023 dell'Abruzzo Bike Cup. Premiato con la presenza di una sessantina di corridori l'impegno organizzativo del Team Idrotec-Centro Fai da Te concertando l'evento insieme all'amministrazione comunale di Pescara che ha concesso il patrocinio.

Oltre a mettere in cantiere la gara, il Team Idrotec – Centro Fai da Te ha avuto modo di imporsi all'attenzione con un proprio corridore: al quattordicesimo dei 20 giri del circuito con partenza e arrivo in via D'Avalos, decisivo l'allungo solitario di Danilo Sammartino (primo di categoria M1) che ha anticipato di due minuti gli inseguitori con Alberto Brini (San Patrizio Asd), Alfredo Iacovone (Sea Hub Asd), Luca Giuliani (Team Idrotec Centro Fai da Te – 1°M2), Stefano Borgese (Team Idrotec Centro Fai da Te), Bruno Martelli (Team Go Fast – 1°M3), Simone Ianni (Team Idrotec Centro Fai da te – 1°élite sport), Matteo D'Astuto (Ciclistica Valle del Trigno – 1°M4), Bertino Rastelli (MKG Cycling Team – 1°M5), Franco Sacchetti (De Santis Bike Store – 1°M6), Aurelio Pennese (Sea Hub Asd – 1°M7) e Aldo Massari (Ciclistica Valle del Trigno – 1°M8). Protagoniste al femminile Chiara Salerno (Team Naturabruzzo) e Stefania Empirio (Asd Bici e Vita). Alla Ciclistica Valle del Trigno il premio come società col maggior numero di iscritti.

