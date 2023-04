A Montesilvano sanzionate 28 persone per abbandono dei rifiuti

La Polizia locale ha effettuato 28 sanzioni a coloro che hanno abbandonato i rifiuti sul territorio. Gli abbandono sono stati rilevati tramite le venti fototrappole sparse sul territorio comunale e con degli appostamenti ai confini della città.

Le sanzioni riguardano i rifiuti abbandonati da gennaio scorso a oggi e rilevati con le telecamere in via Gandhi, via Costa, via Saline, nelle vie del retro pineta, via Agostinone, via Di Vittorio e via Fonte dell'Abbazia. Gli abbandoni rilevati con appostamenti degli agenti riguardano prevalentemente l'area di confine in via Vestina, via Verrotti, via Cavallotti e via Piceni. Il totale delle sanzioni ammonta a di 8.652,00 euro.

"Ancora una volta sul nostro territorio abbiamo sanzionato delle persone incivili che hanno abbandonato i rifiuti per strada - afferma il vice sindaco e assessore all'Igiene urbana Paolo Cilli - . E' un gesto inaccettabile che la nostra amministrazione comunale sta combattendo da anni. Le fototrappole posizionate sul territorio comunale continueranno nel loro lavoro fino a quando non avremo più comportamenti di questo tipo. Ricordiamo che sono aperti per lo smaltimento dei rifiuti il centro di raccolta in via Inn e il centro e che Formula Ambiente effettua il ritiro domiciliare. Sono inoltre a disposizione le isole ecologiche su tutto il territorio comunale. Ringrazio ancora una volta il lavoro svolto dal comandante Casale e dagli agenti della polizia locale".